شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى : نتيجة لقاء الأهلى والإنتاج مرضية وسنعالج الفرص الضائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يري مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن نتيجة مباراة الانتاج كانت عادلة، مؤكدا أن الأهلي كان بإمكانه التسجيل في العديد من الفرص التي نتجت من الضغط والاستحواذ الذي فرضه الأهلي على المباراة .

وقال لاسارتي :"دوري هو خلق الفرص للاعببن والعمل على معالجة أزمة ضياع الفرص في الفترة المقبلة لانها نقطة سلبية للغاية في ظهرت مباراة اليوم"

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وردا على عملية التدوير بسبب ضغط المباريات علق لاسارتي:" لست المسؤول عن وضع الجدول الدوري المضغوط ولذلك نقوم بالاعتماد على جميع اللاعبين وكلهم يحاولون اثبات نفسهم.. وهدفي هو توزيع الحمل والمباريات .

واضاف لاسارتي ان الاهلي قدم مباراة مميزة والتقدم والسيطرة دفعنا للاستمرار بنفس التشكيل وطريقة اللعب لأطول فترة ممكنة .

وفاز الأهلى بهدف دون رد على الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 42 فى المركز الثالث.