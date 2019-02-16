شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان : سيد البلد متمسك بالأمل فى برج العرب.. والهلال فريق أوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى أنه سوف يتمسك بالأمل خلال مباراة العودة ببرج العرب بعد خسارة فريقه أمام فريق الهلال السعودى اليوم بثلاثية نظيفة بالبطولة العربية .

وأضاف حلمى طولان خلال المؤتمر الصحفى أن فريق الهلال فريق أوروبى وأمتلاكه لاعبين ذو أمكانيات عالية قادرة على صنع الفارق ولدى مشكلة كبيرة بخط الدفاع يجب ان نعمل على تصحيح هذة الاخطاء خلال الفترة المقبلة .

تغلب الهلال السعودى على الاتحاد السكندرى، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض ، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال"، أحرز كارلوس إدواردو الهدف الأول فى الدقيقة 14، عزز جوميز التقدم بالهدف الثانى فى الدقيقة 31 وسجل الهدف الثالث لفريقه والثانى له فى الدقيقة 41.