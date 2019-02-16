سموحة يهزم كوسبين المدغشقرى 50/119 ببطولة أفريقيا للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة سموحة عل نظيره كوسبين المدغشقرى بنتيجة 50/119 بثانى مباريات دور الـ16 بالبطولة الافريقية التى تقام بمدغشقر. وجاء فوز سموحة ليصعد إلى منافسات دور الـ8 بالبطولة حيث فاز فى المباراة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى. ومن المقرر أن يلتقى الفريق غدا مع بترو أتلتيكو الانجولى فى آخر المباريات . Advertisements

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