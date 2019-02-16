صراع القمة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة ال22 من الدوري الممتاز.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد عمرو السولية من متابعة لكرة داخل المنطقة في الدقيقة 49.

وأهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرص السهلة، ولم يستغلوا النقص العددي في صفوف الإنتاح بعد طرد محمود حمادة في الدقيقة 66 بعد تدخل عنيف على رمضان صبحي.

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وكان بيراميدز قد اكتسح سموحة ب4 أهداف نظيفة، في إطار نفس الجولة، بينما سيواجه الزمالك، إنبي مساء الأحد.

وبذلك رفع الأهلي رصيده ل42 نقطة في المركز الثالث وله 3 مباريات مؤجلة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني ب45 نقطة، وفي المركز الرابع المقاصة ب31 متفوقا بفارق الأهداف عن المقاولون.

ويتصدر الزمالك المسابقة ب 48 نقطة قبل مواجهته مع إنبي، علما بأن الأبيض له مباراتين مؤجلتين.