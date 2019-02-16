كتب: ضياء السقا
حقق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة ال22 من الدوري الممتاز.
وأحرز هدف اللقاء الوحيد عمرو السولية من متابعة لكرة داخل المنطقة في الدقيقة 49.
وأهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرص السهلة، ولم يستغلوا النقص العددي في صفوف الإنتاح بعد طرد محمود حمادة في الدقيقة 66 بعد تدخل عنيف على رمضان صبحي.
وبذلك رفع الأهلي رصيده ل42 نقطة في المركز الثالث من 19 مباراة، فيما تجمد رصيد الإنتاج عند 31 نقطة في المركز السادس.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوقف عجلات الإنتاج في مباراة "الطرد والفرص السهلة" ( فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.