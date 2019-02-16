الأهلي يوقف عجلات الإنتاج في مباراة "الطرد والفرص السهلة" ( فيديو )

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة ال22 من الدوري الممتاز.

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وأحرز هدف اللقاء الوحيد عمرو السولية من متابعة لكرة داخل المنطقة في الدقيقة 49.

وأهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرص السهلة، ولم يستغلوا النقص العددي في صفوف الإنتاح بعد طرد محمود حمادة في الدقيقة 66 بعد تدخل عنيف على رمضان صبحي.

وبذلك رفع الأهلي رصيده ل42 نقطة في المركز الثالث من 19 مباراة، فيما تجمد رصيد الإنتاج عند 31 نقطة في المركز السادس.