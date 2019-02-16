مدرب الهلال: فزنا في مباراة الشوط الأول.. وأمامنا 90 دقيقة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، إن فريقه لم يحسم التأهل للدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، رغم الفوز على الاتحاد السكندري.

وأصبح نادي الهلال السعودي على أعتاب التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تفوق على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم السبت.

وقال زوران ماميتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "تعتبر مباراة اليوم شوط أول، وفي تاريخ كرة القدم لم تحسم أي بطاقة تأهل من نتيجة مباراة واحدة".

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وأضاف:" وفي المجمل قدّمنا أداءً مرضيًا، وأمامنا ٩٠ دقيقة أخرى، نسعى من خلالها للظفر ببطاقة التأهل".

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، يوم 25 فبراير الجاري، حيث يحتاج الاتحاد للتفوق بثلاثة أهداف على الأقل، من أجل معادلة النتيجة.

وسبق للاتحاد أن أقصى نادي الترجي التونسي، والزمالك المصري من الدورين الماضيين من البطولة، إلا أن مغامرته أصبحت على المحك بعد الخسارة الكبيرة أمام الهلال.