بالفيديو.. وردة يفتتح أهدافه مع أتروميتوس بالدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

افتتح المحترف المصري عمرو وردة لاعب فريق أتروميتوس أهدافه مع الفريق الجديد بعدما سجل هدفًا في شباك جيانينا في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري اليوناني.

وردة أحرز هدف فريقه الثاني في المباراة بالدقيقة 50 من زمن أحداث الشوط الثاني ليفتتح أهدافه مع أتروميتوس منذ انتقاله في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من صفوف باوك.

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وشارك وردة منذ انتقاله لأتروميتوس في خمس مباريات بالدوري ومباراة بالكأس أحرز خلالها هدفًا وصنع آخر.

وأصبح رصيد أتروميتوس 39 نقطة في المركز الرابع ليصبح على بعد نقطة من أيك أثينا، في المقابل ظل جيانينا في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.