لاعب الإنتاج يكشف لمصراوي كواليس طرده أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد محمود حمادة لاعب نادي الانتاج الحربي أنه لم يقم بما يستحق الطرد خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع الأهلي، مساء اليوم السبت.

وأشار حمادة في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أنه يعتبر أن الطرد الذي تعرض له ظالمًا، لافتًا إلى أن رمضان صبحي لاعب الأهلي هو من بدأ بالضرب.

وقال لاعب الانتاج الحربي: "الطرد ظالم خاصة وأن رمضان صبحي هو من بدأ بالضرب".

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وتابع: "الظلم كان بيّن من حكم المباراة خاصة وأنه كان يجب عليه طرد رمضان صبحي معي".

واختتم: "الانتاج كان الأفضل في معظم المباراة والطرد أثر على الفريق بالسلب "..

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز على الانتاج الحربي بهدف لعمرو السولية، في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري المصري.