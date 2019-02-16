الأهلي يفقد رمضان صبحي أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يفقد الأهلي خدمات رمضان صبحي لاعب الفريق في المباراة المقبلة أمام الداخلية في الدوري المصري، المقرر لها يوم الأربعاء في الأسبوع الـ23 للمسابقة.

وحصل رمضان على إنذار في الدقيقة 66 من عمر المباراة، إثر احتكاك مع محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي، الذي منحه الحكم محمد الحنفي بطاقة حمراء.

وبالتالي سيغيب صاحب الـ21 عامًا عن مواجهة الداخلية للإيقاف، بعد تلقي اللاعبين بطاقتين صفراوين في مباراتي بيراميدز وسموحة بالجولات الماضية.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق انتصاره السادس تواليا في الدوري ليرفع رصيده إلى النقطة 42 مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة، ويدين الأحمر بالفضل في الفوز إلى عمرو السولية صاحب الهدف.