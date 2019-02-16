الأهلي: تجنبنا "السلاح الخطير" للإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الأهلي، إن فريق الإنتاج الحربي يتبع سياسية خطيرة خلال مبارياته وهي التحفظ الدفاعي مهما كانت النتيجة.

وأضاف يوسف في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" اليوم السبت :"الجهاز الفني درس فريق الإنتاج بشكل كبير، ولاحظنا أن المنافس يتبع سياسة التحفظ الدفاعي وهذا ما سبب ضغط علينا".

وتابع المدرب العام للأهلي تصريحاته، قائلاً :"كان علينا أن نحافظ على أسلوبنا أمام الإنتاج وهذا ما تحقق من خلال المستوى الذي قدمه المدافعين ضد مهاجمي الفريق الخصم".

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وعن إهدار الفرص، علّق يوسف :"لا نريد أن نصعب الأمور على أنفسنا، إهدار الفرص سيتم حلها في الفترة المقبلة ولن نجلس مع اللاعبين بسبب إهدار الفرص".

وأنهى :"كان من الممكن أن نقتل المباراة بتسجيل هدف ثان أمام الإنتاج، لكن الأهم تحقيق الفوز خاصة أن حققنا فوزًا بعد خسارة مباراة سيمبا".

وكان الأهلي حقق انتصاره السادس على التوالي في مسابقة الدوري بالفوز على الإنتاج الحربي (1-0) ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري العام.

جدير بالذكر أن الأهلي بعد فوزه قلّص الفارق مع بيراميدز الوصيف إلى ثلاث نقاط، في المقابل أصبح الفارق مع الزمالك متصدر الجدول ست نقاط.