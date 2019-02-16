مختار: الطرد كان "قاسيًا".. ولماذا لم يعامل رمضان بالمثل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - ريهام حمدي

صرح مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي أن طرد لاعبه بشكل مباشر في مباراة الإنتاج الحربي كان "قاسيًا" موضحًا أن رمضان صبحي في المقابل كان يستحق المعاملة بالمثل.

وقال مختار في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هدف الأهلي أتى من خطأ سهل جدًا من جانبنا، لكن الأمر كهذه تحدث أحيانًا وإن كان الأمر جعل المباراة أسهل بالنسبة للأهلي في باقي أحداث المباراة."

وفاز الأهلي بهدف نظيف أتى في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتعرض محمود حمادة، لاعب الإنتاج للطرد في منتصف نصف المباراة الثاني.

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وتابع مختار: "قرار الطرد كان قاسيًا للغاية بالنسبة لنا، ربما يكون محمود حمادة قد اعتدى على رمضان لكن هذا لا يستحق الطرد، وفي المقابل أيضًا كان يجب أن يتعرض رمضان لقرار مماثل لأنه رد بالضرب هو الأخر."

وأضاف: "الهدف كان له أثر إيجابي على لاعبي الأهلي وسلبي علينا والأهلي استغل ذلك جيدا وعندما بدأنا الدخول في المباراة فوجئنا بالطرد."

وتحدث عن مشاركة علاء سلامة في اللقاء خلال الشوط الثاني والذي لعب أمام الأهلي لأول مرة: "علاء سلامة لاعب صاحب امكانات جيدة وسرعات ولكن الظروف التي شارك بها لم تكن مثالية وبالرغم من ذلك أنا راض تمامًا عن ظهوره."