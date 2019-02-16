عبد الحفيظ: علاقتنا مع الزمالك كانت جيدة قبل 2005

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن العلاقة مع الزمالك كانت جيدة للغاية قبل عام 2005.

وتابع في تصريحات لقناة ناديه الرسمية "أعني هذا التاريخ تحديدا، العلاقة كانت جيدة للغاية، وكنا نجلس سويا بشكل عادي".

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وواصل "نحترم لاعبي الزمالك وجماهيره ونضعهم فوق رؤوسنا، نحترم ونقدر الجميع ولا نسيء لأحد، والآخرين هم من يسئون لنا".

وأضاف "تاريخ الأهلي يقول ذلك، ولن ننجر لأي كلام خارجي منتشر عبر فيديوهات، ولم نتسبب في أي احتقان بين الجماهير".

وختم "الأهلي لم يشتكي مثل الآخرين من تلاحم المباريات، نعرف أننا نمثل مصر في المباريات الخارجية، ولم نتسبب يوما في أي مشكلة تمس سمعة واسم مصر".