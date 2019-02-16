بازوكا: لم نفقد الأمل في التأهل.. والانفراد الضائع كان نقطة تحول للهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد بازوكا، لاعب الاتحاد السكندري، أن فريقه لم يفقد الأمل في التأهل للدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال.

وخسر الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، أمام نظيره الهلال السعودي، في ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال بازوكا في تصريحات تلفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية:" ليس هناك مستحيل في كرة القدم، وسنلعب من أجل الفوز في مباراة الإياب بالإسكندرية".

وأضاف:" مواجهة العودة في الإسكندرية ستكون بالتأكيد صعبة أمام منافس قوي وبعد الخسارة في الذهاب بثلاثة أهداف، لكننا لم نفقد الأمل في التأهل".

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وأوضح، أنه كان يتمنى التسجيل في لقاء الذهاب أمام الهلال، لتسهيل مهمة العودة على الفريق السكندري.

وأتم لاعب الاتحاد تصريحاته:" الانفراد الضائع في الشوط الأول كان نقطة تحول واضحة لصالح الهلال، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال مواجهة الإياب".

وبتلك النتيجة يحتاج فريق الاتحاد للفوز بأكثر من ثلاثة أهداف والحفاظ على شباكه نظيفة للتأهل لنصف نهائي البطولة.

وأقيمت المواجهة على استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية، الرياض، على أن يعود الفريقان لخوض مواجهة العودة بالإسكندرية يوم 25 فبراير الجاري.