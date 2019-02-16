طولان يشرح سبب الخسارة الكبيرة أمام الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري بأن الفرصة التي أهدرها توني سيلفا مهاجم الفريق كانت ستغير مجرى المواجهة أمام الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال طولان في تصريحاته عقب المباراة: "لو سجلنا هدف الإنفراد الذي حصل عليه توني سيلفا في الشوط الأول لتغير مجرى المباراة بشكل أفضل لصالحنا."

وتابع: "عندما تلعب أمام فريق بحجم الهلال يجب أن تسجل كل الفرص التي ستسنح لك، وإلا ستندم في النهاية."

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وخسر الاتحاد السكندري خارج الأرض بنتيجة 3-0 في لقاء حسمه الهلال السعودي في الشوط الأول ولم يضف أي أهداف لغلته في النصف الثاني من المباراة.

وأضاف: "تحدثت قبل المباراة وأكدت بأن الهلال يمتلك نوعية مختلفة من اللاعبين ومميزة للغاية، وهذا أمر لا يحتاج للكلام فالجميع يعلم قيمة لاعبي الهلال."

ويلعب الاتحاد والهلال مباراة العودة في البطولة في 25 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.