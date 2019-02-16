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أول قرار من لاسارتي بعد الفوز على الإنتاج الحربي

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا الأحد. وفضل لاسارتي منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب مواجهة الإنتاج الحربي، خوفا عليهم من الإجهاد في ظل خوض الفريق مجموعة كبيرة من المباريات في فترة زمنية قصيرة.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي مساء اليوم بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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