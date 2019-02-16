قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا الأحد. وفضل لاسارتي منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب مواجهة الإنتاج الحربي، خوفا عليهم من الإجهاد في ظل خوض الفريق مجموعة كبيرة من المباريات في فترة زمنية قصيرة.
وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي مساء اليوم بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار من لاسارتي بعد الفوز على الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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