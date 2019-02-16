السولية يمنح الأهلي 3 نقاط غالية أمام الإنتاج الحربي

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الأهلي إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة في المركز الخامس.

حقق الأهلي انتصارًا ثمينًا على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 22 من الدوري المصري.

وأحرز عمرو السولية، هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 49.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الأهلي إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة في المركز الخامس.