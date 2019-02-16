سيد عبدالحفيظ: الأهلي يرتبط بعلاقة قوية مع الزمالك ولاعبيه

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أكد سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أنه يحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجماهيره رافضاً اتهام القلعة الحمراء بإثارة الاحتقان بين جماهير الناديين.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي دائماً يبقى رد فعل وليس فعلاً ولا يمنح أي إساءات لأحد بل يعمل على رفع اسم مصر عالياً في البطولات

العالمية والقارية.

وأكد أن الأهلي يرتبط دائماً بعلاقة قوية مع الزمالك ولاعبيه وكانت هناك زيارات متبادلة حتى عام 2005 موضحاً أن الإساءات المذكورة في مقاطع الفيديو لرئيس الزمالك تجعله يرد ويتحدث في وسائل الإعلام.