رمضان صبحي يغيب عن مباراة الأهلي أمام الداخلية

رمضان صبحي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: أعلن سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، غياب رمضان صبحي صانع الألعاب عن مباراة الداخلية يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري. الداخلية يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري. وقال عبد الحفيظ إن رمضان حصل على الإنذار الثالث في مباراة الإنتاج الحربي بالدوري. وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين للدوري.

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