لاسارتي: الأهلي مليء بالنجوم ولا بديل عن سياسة التدوير

انتقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي ، المدير الفني لفريق الأهلي ، إهدار الفرص السهلة في لقاء الإنتاج الحربي وعدم استغلال المحاولات التي سنحت للفريق.
وأكد لاسارتي في المؤتمر الصحفيأن الفترة القادمة ستكون أفضل مع عودة المصابين خاصة في ظل ضيق الوقت وتوالي اللقاءات بين دوري أبطال أفريقيا
ووجه المدرب الأوروجوياني رسالة لحسين الشحات صانع الألعاب مؤكداً أن الأهلي ملئ بالنجوم الكبار والجميع جاهز لحصد الفرصة.
وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين للدوري.
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