مختار مختار: قرار الحكم بطرد لاعب الإنتاج أمام الأهلي كان قاسياً

أكد مختار مختار ، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي ، أن قرار الحكم محمد الحنفي بطرد محمود حماده لاعب وسط فريقه بعد التحام مع رمضان صبحي صانعألعاب الأهلي كان قاسياً.
وأوضح مختار في المؤتمر الصحفي أن لاعبه لا يستحق تماماً الطرد متسائلاً عن سبب عدم طرد رمضان
وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين للدوري.
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