مختار مختار: قرار الحكم بطرد لاعب الإنتاج أمام الأهلي كان قاسياً

كتب – محمد اللاهوني

أكد مختار مختار ، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي ، أن قرار الحكم محمد الحنفي بطرد محمود حماده لاعب وسط فريقه بعد التحام مع رمضان صبحي صانع

ألعاب الأهلي كان قاسياً.

وأوضح مختار في المؤتمر الصحفي أن لاعبه لا يستحق تماماً الطرد متسائلاً عن سبب عدم طرد رمضان

صبحي لاعب الأهلي في نفس اللعبة. وأكد أن هدف الأهلي جاء بتوفيق شديد من خطأ غير مقصود موضحاً أن بعض لاعبيه لم يقدموا المستوى المطلوب.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين للدوري.