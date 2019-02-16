سيدات يد الأهلي يهزمن 6 أكتوبر بدوري العمومي

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني، ياسر صلاح، على نظيره 6 أكتوبر، بنتيجة 38 - 20، في إطار

الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

أقيم اللقاء مساء اليوم السبت على الصالة المغطاة بنادى 6 أكتوبر،

بدون جمهور ، وبهذه النتيجة، استمرت سيدات المارد الأحمر على صدارة الترتيب العام برصيد 58 نقطة.

الجدير بالذكر أن توج الأهلي بلقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع فريقي سبورتنج والشمس.