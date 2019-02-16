سيدات يد الأهلي يهزمن 6 أكتوبر بدوري العمومي

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فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني، ياسر صلاح، على نظيره 6 أكتوبر، بنتيجة 38 - 20، في إطارالجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.
أقيم اللقاء مساء اليوم السبت على الصالة المغطاة بنادى 6 أكتوبر،
الجدير بالذكر أن توج الأهلي بلقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع فريقي سبورتنج والشمس.
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