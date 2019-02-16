الأهلي يتخطى الإنتاج الحربي بصعوبة ويطارد الزمالك على القمة

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

سجل هدف الأهلي الوحيد عمرو السوليه في الدقيقة 49 وطرد الحكم محمد الحنفي لاعب وسط الإنتاج محمود حماده في الدقيقة 66 لتعمده ضرب رمضان صبحى في كرة مشتركة بينهما بينما حصل الأخير على إنذار فقط، وكان الحكم موفقا في قراراته.

ارتفع رصيد الاهلي إلى 42 نقطة في المركز الثالث ،وضيق الفارق مع الزمالك المتصدر الى 6 نقاط بينما بيراميدز الثاني بـ45 نقطة ولعب 3 مباريات زيادة عن الزمالك والأهلي.

جاء اللقاء من طرف واحد سيطر حمراء وهاجم على استحياء الإنتاج على مدار الشوطين وتأثر نسبيا بطرد محمود حمادة ولعب متحفظا هجوميا.

الشوط الأول

بدأ الاهلى اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر ونجح في فرض سيطرته من خلال تحركات لاعبيه هشام محمد وعمرو السوليه وحسين الشحات وناصر ماهر ورمضان صبحى.

لعب الانتاح بحرص شديد خاصة

في الدفاع ورقابة مفاتيح لعب المنافس ونجح خط الدفاع بأكمله الغاني وهاب أنان ومحمود البدري وعبد الرحمن فاروق واحمد شديد قناوي في ابعاد الخطورة الحمراء خاصة البدري الذة تصدى ببسالة في إبعاد أكثر من عرضية مصدر الخطورة على معلول ويسدد رمضان صبحى بجوار القائم.

ويمرر الشحات لرمضان ويبعد البدري في الحظات الأخيرة، ومن ضربة حرة مباشرة يسدد معلول يبعد من المقص عامر عامر ببسالة

إستمر الحصار الأحمر مع محاولات من المنافس لغثبات الذات في التصدى لتنوع الهجمات والحصار داخل وحول منطقة جزاء الإنتاج.

اعتمد الإنتاج على مراتدات شكلت خطورة على مرمى شريف اكرامي قادها احمد رؤوف ومحمد مسعد الذى سدد قوية بجوار القائم.

يحاول الأهلي في الدقائق الاخيرة ونجح الدفاع العسكري في الخروج بتعادل سلبي خلال هذا الشوط.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول

الذى سيطر فيه الأهلي مع تمركز جيد للفريق العسكري

هدف السوليه.

في الدقيقة 49 ومن لخبطة دفاعية من لاعبي الإنتاج تصل الكرة على حدود المنطقة لعمرو السوليه يضع الكرة مباشرة على يسار الحارس عامر عامر مسجلا هدف التقدم للأحمر.

استمر الضغط الأحمر ويسدد الشحات في الشبكة من الخارج بعدها جونيور أجاي يتقدم وينقذ عبد الرحمن فاروق في الحظات الأخيرة ولم تمر دقيقة حتى حتى ينقذ فاروق أيضا من أمام جونيور أجاى.

يحاول الإنتاج ويرتد للخلف مما ساعد الأهلي في محاصرته ويسدد السوليه في يد عامر عامر.

يطر الحكم محمد الحنفي في الدقيقة 66 لاعب الإنتاج محمود حماده للاشتباك مع رمضان صبحى ونال الأخير إنذارا لعدم تعديه بالضرب على حماده.

يدفع لاسارتي بجيلاردو بينما دفع مختار مختار بالثنائي غنام محمد وعلاء سلامة بدلا من احمد رؤوف ومحمد مسعد بعد التغيير الأول في الشوط الأول بنزول عبد الرحمن بودى مكان احمد مجدي.

تسابق لاعبو الأهلي في إهدار الفرص السهلة في حلق المرمى أخطرها تمريرة أجاي لرمضان والمرمى خالي ويتباطأ ويمسك الأخير بصعوبة، ثم يلعب معلول عرضية بالقرب من القائم ويمسك بصعوبة أيضا الحارس عامر المتألق.

في الدقائق الأخيرة يهاجم الانتاج ويسدد الغينى"دياورا" بجوار القائم ثم مرتدة حمراء ويهدر رمضان صبحي.

شاهد الهدف..