بالفيديو.. الهلال السعودي يهزم الاتحاد بثلاثية ويضع قدما في نصف نهائي البطولة العربية

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم

حقق فريق الهلال السعودي، فوزا كبيرا على نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بذهاب الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية "كأس زايد".

تقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق اللاعب كارلوس ادورادو في الدقيقة 14، واضاف

اللاعب جوميز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30، و41، على التوالي لينتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية نظيفة.

وظهر لاعبو الاتحاد أكثر تماسكا مع بداية الشوط الثاني، وتبادلو الهجمات مع لاعبي الهلال،

ولاحت لهم أكثر من فرصة لتعديل النتيجة، في حين تراجع أداء الهلال خاصة من الناحية الهجومية، وفشل لاعبوه في زيارة الشباك في الشوط الثاني، لينتهى اللقاء بفوز كبير لأصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

شاهد هدف الهلال الأول في شباك الاتحاد السكندري

شاهد هدف الهلال الثاني في شباك الاتحاد السكندري

شاهد هدف الهلال الثالث في شباك الاتحاد السكندري