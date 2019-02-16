حقق فريق الهلال السعودي، فوزا كبيرا على نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بذهاب الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية "كأس زايد".
تقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق اللاعب كارلوس ادورادو في الدقيقة 14، واضافاللاعب جوميز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30، و41، على التوالي لينتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية نظيفة.
وظهر لاعبو الاتحاد أكثر تماسكا مع بداية الشوط الثاني، وتبادلو الهجمات مع لاعبي الهلال،
شاهد هدف الهلال الأول في شباك الاتحاد السكندري
شاهد هدف الهلال الثاني في شباك الاتحاد السكندري
شاهد هدف الهلال الثالث في شباك الاتحاد السكندري
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الهلال السعودي يهزم الاتحاد بثلاثية ويضع قدما في نصف نهائي البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.