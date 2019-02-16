رياضة | الأهلي: نسعى لمعالجة إهدار الفرص والفريق لا يحتاج جلسة نفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: نسعى لمعالجة إهدار الفرص والفريق لا يحتاج جلسة نفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب الفوز الذي حققه فريقه على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث يوسف عقب نهاية اللقاء :"المباراة صعبة للغاية لأننا أحرزنا هدفا وحيدا، وكان من الممكن أن نحرز هدفا أخر وننهي المباراة لصالحنا وفي النهاية الحمد لله".

وأضاف يوسف :"حققنا 3 نقاط هامة للغاية، ودرسنا فريق الإنتاج جيدا الذي يقوم بإغلاق المساحات واللعب على الهجمات المرتدة والدفاع قدم مستوى مميز للغاية أثناء هجومنا وهذا هو الأهم أمام فريق الإنتاج".

وتابع يوسف:"الحمد لله قدمنا مستوى مميز للغاية ونجحنا في تحقيق الفوز ومبروك للجهاز الفني واللاعبين".

وأشار يوسف:"تأخر الهدف أمر عادي خاصة وأن المباراة عبارة عن 90 دقيقة ، وما أريد أن أوضحه أنه كان يجب إحراز هدف ثاني لكن هذه هي كرة القدم".

وواصل يوسف: "نتمنى في الفترة المقبلة أن نعالج مسلسل إهدار الفرص، والفريق لا يحتاج إلى جلسة نفسية مثلما يقال".

وأتم يوسف "اللاعبون جاهزون لخوض المباريات المقبلة، ولدينا ثقة في أنفسنا".