رياضة | البدري يشيد بتوصية تركي آل الشيخ بتأجيل مواجهة الهلال وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يشيد بتوصية تركي آل الشيخ بتأجيل مواجهة الهلال وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، بتوصية معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز ، بتأجيل المباراة الودية التي كانت ستجمع بين الهلال السعودي ونادي بيراميدز يوم 22 مارس المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية، الرياض، لتقام في وقت لاحق.

وأعلن آل الشيخ بشكل رسمي، طلبه تأجيل المباراة الودية التي تم الاتفاق عليها بين الناديين، لوقت لاحق، مؤكدا أن الطلب يأتي بسبب الارتباطات الخاصة بلاعبي الفريقين مع منتخبي السعودية ومصر خلال شهر مارس المقبل.

أوضح البدري أن طلب المستشار تركي آل الشيخ منطقي للغاية، خاصة وأنه حريص على إقامة المباراة بين الهلال وبيراميدز بمشاركة جميع نجوم الفريقين، مشيرا إلى أن التجمع الدولي في شهر مارس سيشهد تواجد أكثر من لاعب بالفريقين في صفوف منتخبي السعودية ومصر، وبالتالي سيغيب عدد كبير من النجوم عن اللقاء.

أضاف رئيس نادي بيراميدز بأن المستشار تركي آل الشيخ حريص كل الحرص على منتخبي السعودية ومصر، ومصالحهما وبالتالي طلب تأجيل المباراة لأجل غير مسمى لحين الاستقرار على موعد جديد لها، مشيدا في ذات الوقت بسمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي، على تفهمه للموقف ودوره الرائع مع آل الشيخ في الاتفاق على تلك المواجهة القوية.