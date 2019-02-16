رياضة | مختار مختار: طرد محمود حمادة أمام الأهلي كان قاسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مختار مختار: طرد محمود حمادة أمام الأهلي كان قاسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي عن حزنه عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف نظيف، مشيرا إلى أن طرد لاعبه محمود حمادة أثر بشكل سلبي على فريقه.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"الهدف كان من خطأ سهل جدا، ولم يحالفنا التوفيق فيها كما تسبب في قلب المباراة".

وتابع: "قرار حكم المباراة في طرد محمود حمادة كان قاسيا للغاية ورجعنا لنقطة الصفر، لكنها لا تستحق الطرد، وكان من الواجب أن يقوم بطرد رمضان أيضا مثلما فعل مع لاعبنا".

وأضاف: "الطرد أثر على الفريق بشكل سلبي، والأهلي كان في حالة جيدة للغاية، ونجح في إحراز هدف وفاز بالنقاط الثلاث.

وأشار: "الهدف أثر بشكل سلبي على فريقنا خاصة وبعدما دخل فريقنا في المباراة تعرض لاعبنا للطرد، وحتى لو قام محمود حمادة بضرب رمضان لكنها ليست مميتة".

وأوضح "بعض اللاعبين في فريقي كانوا في حالة ليست جيدة ولم يكونوا في مستواهم، وعقب إجراء التغيير نجحنا في العوة للمباراة والهدف أثر فينا سلبيا".

وأتم: "الفريق لم يكن في أفضل حالته والنادي الأهلي كان أفضل منا في المباراة، ونبارك له".