رياضة | أحمد الشناوي: طرد لاعب الإنتاج أمام الأهلي قرار خاطئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشناوي: طرد لاعب الإنتاج أمام الأهلي قرار خاطئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد الشناوى الخبير التحكيمى خلال مداخلته مع ستوديو اون سبورت اف ام، أن حالة طرد محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربى خلال لقاء فريقه أمام الأهلى غير صحيحة.



وأكد الشناوى أن محمود حمادة قام بنفس الفعل الذى قام به رمضان صبحى لاعب الأهلى ، لذا كان يتعين على الحكم محمد الحنفى انذار اللاعبين معا أو طردهما معا ، وليس طرد لاعب وانذار الآخر.

وكان الأهلي قد فاز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري.