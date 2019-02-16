رياضة | حكم يحتسب ركلة جزاء ويتراجع في قراره (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم يحتسب ركلة جزاء ويتراجع في قراره (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة مركز شباب سمالوط مع القوصية والتي أقيمت على ملعب مطاي بدوري القسم الثالث (المجموعة الثالثة) إحتساب الحكم بدوي ابراهيم، لركلة جزاء لفريق سمالوط في الدقيقه ٢٧ من الشوط الثاني وسط حاله من الاعتراض من قبل الجهاز الفني للقوصيه أدت إلى نزول الجهاز الفني للقوصيه |إلى ارضيه الملعب اعتراضا علي هذه الركلة.

وعقب الإعتراضات قام الحكم بالتراجع عن قراره، وألغى إحتساب ركلة الجزاء، وسط ذهول وغصب لاعبي فريق مركز شباب سمالوط.

وأدار المباراه تحكيميا بدوي ابراهيم حكم ساحه، عاونه هشام صبري مساعد أول، وحسام عشري مساعد ثان، ومحمد وصفي مراقبا للمسابقات ومحمد عبدالكافي مراقب حكام.

وتعادل مركز شباب سمالوط مع القوصيه بهدفين لكل فريق في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب مطاي ليضمن شباب سمالوط البقاء في القسم الثالث .