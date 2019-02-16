رياضة | أول تعليق من لاسارتي بعد فوز الأهلي على الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من لاسارتي بعد فوز الأهلي على الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فوز فريقه على الإنتاج الحربي بهدف نظيف نتيجة عادلة بعدما سيطر على مجريات المباراة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي "كان من الممكن أن نسجل أهداف أخرى، وسيطرنا على مجريات المباراة، وشكلنا خكورة على المنافس لكن دون تهديف".

وتابع "الفريق كان جاد جدا في الجانب الدفاعي كما أن النتيجة عادلة، وأعتقد بأنه كان بالإمكان أن نحرز أهداف أكثر".

وواصل "سنعمل على علاج مشكلة غهدار الفرص، المهم هو خلق الفرص، والعمل على زيادة الأهداف، وعدم التهديف نقطة سلبية للفريق في المباراة".

وأوضح "ما يحدد جدول المباريات هو اتحاد الكرة، نجحنا في تخطي عقبة أكثر من مباراة دون أي مصابين، ومعظم المصابين بدأوا في العودة والمشاركة مع الفريق".

واستطرد "راضيين عن الوقت الحالي، كما أن اللاعبين يبذلوا مجهودا كبيرا على الرغم من ضيق الوقت بين كل مباراة وأخرى، وسنحاول إراحة بعض اللاعبين لتوزيع مجهودهم في الفترة المقبلة".

وأشار "لم أقوم بتغيير التكتيك في المباراة بسبب أننا كنا جيدين في المباراة، ولذلك استمريت بنفس التشكيل، وكان من الممكن أن يحول المنافس الخطأ إلى خطورة".

وأتم حديثه "الأهلي فريق كبير وقمنا بإشراك جيرالدو للضغط على الخصم، حسين شارك في مباريات كثيرة وظهر بمستوى مميز للغاية، وهو يلعب في فريق كبير ولا بد أن يكون مستعدا للتغييرات".