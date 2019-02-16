رياضة | أول تعليق من حلمي طولان على هزيمة الاتحاد السكندري أمام الهلال السعودي

أعرب حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن حزنه لهزيمة فريقه أمام الهلال السعودي بثلاثية نظيفة بالبطولة العربية.

وقال طولان "واجهنا فريق قوى للغاية يلعب بطريقة جماعية، مشيرًا إلى أن فارق الإمكانيات رهيب بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي".

وأشار الي ان إهدار اللاعب تونى سيلفا لهدف مؤكد اثر بالسلب علي سير نتيجة المباراة.

وأكد طولان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء المباراة أنه حاول في الشوط الثاني أن يحسن من أداء اللاعبين عن طريق ضخ دماء جديدة تعيد لقلب وعقل الفريق الحيوية والنشاط.

وطالب حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الرفق بلاعبي الفريق وعدم ذبحهم عقب الخسارة أمام الهلال السعودى.

وأكد حلمى طولان أن فريق الهلال أوروبي، وأفضل من الزمالك والترجى واللذان نجح الاتحاد السكندري في اقصائهما من البطولة.

وأشار إلى أن الأمل موجود في مباراة العودة بالإسكندرية، مشيرًا طالما هناك مباراة ثانية فإن هناك أمل ولايوجد مستحيل في كرة القدم.

وفاز الهلال السعودى علي الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد جامعة الملك سعود في إطار ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد.