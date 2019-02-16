رياضة | علي ماهر يعلن قائمة إنبي لمباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ماهر يعلن قائمة إنبي لمباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي عن قائمته لمباراة الزمالك المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري.

وضمت القائمة كل من :



حراسة المرمى: عمرو حسام ومحمود جاد.