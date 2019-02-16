رياضة | تشكيل برشلونة أمام بلد الوليد

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني التشكيلة الأساسية للبلوجرانا لمواجهة فريق بلد الوليد في الأسبوع الـ24 بالدوري الإسباني.

وضمت التشكيلة الأساسية لبرشلونة وفقًا لموقع النادي الرسمي كلا من:-

حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو ، بيكيه ، فيرمايلين ، جوردي ألبا.

خط الوسط: ألينيا ، بوسكيتس ، فيدال.

خط الهجوم: ديمبيلي ، ميسي ، برينس بواتينج.

بينما جاء على مقاعد البدلاء كلا من: إيناكي بينيا ، سيميدو ، لينجليت ، راكيتيتش ، مالكوم ، كوتينيو ، لويس سواريز.