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رياضة | أهداف مباراة - الهلال السعودي 3 × 0 الإتحاد السكندري | البطولة العربية

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الممتاز

الإسماعيلي

3

x
16:00

2

النجوم

الأهلي

1

x
19:00

0

الإنتاج الحربي

سيلتا فيغو

1

x
14:00

4

ليفانتي

رايو فاليكانو

0

x
17:15

1

أتلتيكو مدريد

ريال سوسييداد

0

x
19:30

0

ليجانيس

0

x
21:45

0

بلد الوليد

كالياري

0

x
19:00

0

بارما

أتلانتا

0

x
21:30

0

ميلان

الدوري الألماني

شالكه 04

0

x
16:30

0

فرايبورج

شتوتجارت

1

x
16:30

3

لايبزيج

هوفنهايم

3

x
16:30

0

هانوفر 96

كأس زايد للأندية الأبطال

الوصل - الإمارات

2

x
15:30

2

الأهلي -

الهلال - السعودية

3

x
19:00

0

الاتحاد السكندري - مصر

المريخ - السودان

2

x
19:00

0

نادي مولودية الجزائر

كأس الإتحاد الإنجليزي

نيو بورت

0

x
19:30

0

مانشستر سيتي

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