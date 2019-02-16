رياضة | الهلال السعودي يسقط الاتحاد السكندري بثلاثية ويضع قدما في نصف نهائي كأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يسقط الاتحاد السكندري بثلاثية ويضع قدما في نصف نهائي كأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الهلال السعودي في تحقيق فوز عريض على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ8 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وسجل أهداف الهلال في مباراة اليوم كلا من كارلوس إدورادو هدف والفرنسي جوميز هدفين.

وسيطر الفريق السعودي على مباراة اليوم وقدم مستوى مميز للغاية.

وبهذا الفوز وضع الفريق السعودي قدما في نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية.