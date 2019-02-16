رياضة | عاجل.. لاسارتي يعنف لاعبي الأهلي أمام الإنتاج لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاسارتي يعنف لاعبي الأهلي أمام الإنتاج لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عنف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه خلال مبارته أمام الإنتاج الحربي.

وقام لاسارتي بتعنيف لاعبيه بسبب إهدارهم للفرص أمام مرمى الإنتاج الحربي، وطالبهم بإحراز هدف ثاني لتأمين الفوز.

ويتقدم الأهلي على الإنتاج الحربي حتى الآن بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.