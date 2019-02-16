رياضة | الإنتاج الحربي يعترض على حكم مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يعترض على حكم مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار على محمد الحنفي حكم مباراة العجلات الحربية أمام الأهلي.

وجاء اعتراض الجهاز الفني بقيادة مختار مختار عقب قيام الحنفي بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محمود حمادة لاعب الإنتاج بعد تدخله مع رمضان صبحي لاعب الأهلي.

ويتقدم الأهلي على الإنتاج الحربي حتى الآن بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.