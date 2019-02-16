رياضة | جروس يعلن قائمة الزمالك لموقعة إنبي.. "زيزو" الأبرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يعلن قائمة الزمالك لموقعة إنبي.. "زيزو" الأبرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك قائمة الفريق التي تواجه انبي غدا في الجولة 22 للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: