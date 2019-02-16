اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم الاحد 17-2-2019 (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم الاحد 17-2-2019 (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحاول فريق الزمالك الخروج من موقعة إنبي في ملعب بتروسبورت مساء يوم غد الأحد بالفوز لمواصلة سلسلة نتائجه المميزة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن بيراميدز الثاني و6 نقاط عن الأهلي الثالث في المسابقة المشتعلة هذا الموسم.

وتلتقون مع موقعة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السادسة مساء يوم غد بتوقيت مصر ، السابعة مساء بتوقيت السعودية الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تذاع مباراة الفارس الأبيض والفريق البترولي عبر قناتي أون سبورت On Sport، وقناة نايل سبورت Nile.

وكانت آخر مواجهات الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس أمام النجوم وفاز الأبيض بهدف أيمن حفني.

أما فريق إنبي بقيادة فنية مصرية لعلي ماهر قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بتروجيت صاحب المركز الأخير.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.

تابعوا البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي قبل المواجهة بقليل..