اونلاين | لايف مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد youtube HD

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زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وبلد الوليد على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الـ24 للدوري الإسباني. البارسا يدخل المباراة متربعا على صدارة الليجا برصيد 51 نقطة، بينما يأتي بلد الوليد في المركز الـ15 برصيد 26 نقطة. وشهد التشكيل ظهور الوافد الجديد كيفن برنس بواتنج لأول مرة بشكل أساسي في الليجا، بجانب ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي بعد تعافيه من الإصابة. تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد، التي تقام على ملعب "الكامب نو"، على قنوات "بي إن سبورتس"، اليوم السبت 16 فبراير الجاري، الساعة 9:45 مساء.

ويسعى برشلونة للفوز، لعودة الانتصارات بعد غياب آخر ثلاث مباريات.