اونلاين | كورة أون لاين | مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر اليوم بالجولة الـ 24 الدوري الإسباني kora online

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يواجه فريق برشلونة ضيفه فريق بلد الوليد في مساء يوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا على الأراضي الإسبانية، وذلك في إطار الجولة الرابعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

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ولم يعرف فريق برشلونة طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها الفريق الكتالوني، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق برشلونة في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

وينتظر فريق برشلونة أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق بلد الوليد، حيث يواجه فريق برشلونة في المباراة الأولى مضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت مباراة برشلونة وبلد الوليد لايف yalla shoot وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق برشلونة مضيفه فريق إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق برشلونة مضيفه فريق ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق برشلونة وبين مضيفه فريق ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق برشلونة في هذه المباراة على النحو التالي: تير شتيغن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق بلد الوليد طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق بلد الوليد إلى الخسارة في مباراتين، كما سقط فريق بلد الوليد في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ويحتل فريق برشلونة في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق بلد الوليد في الوقت الحالي المركز الخامس عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 26 نقطة.

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ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق برشلونة مع ضيفه فريق بلد الوليد عبر قناة Bein Sports HD3 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي، وذلك في تمام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 22:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.