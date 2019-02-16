اونلاين | برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barcelona

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مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد Barcelona vs Real Valladolid في الدوري الأسباني ( الليجا ) موسم 2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD3 تعليق حفيظ دراجي , حيث يستضيف ملعب الكامب نو معقل برشلونة في مدينة برشلونة الإسبانية بأقليم كتالونيا مباراة تجمع البلوغرانا فريق برشلونة علي ملعبه ووسط جمهوره مع الضيوف فريق بلد الوليد في مباراة يبحث فيها البرسا عن فوز لمواصلة تأمين صدارة الليجا والاستعداد لمباراة تشامبيونزليج نهاية الأسبوع , حيث سيقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات الدوري الأسباني 2018-2019 , مباراة برشلونة وبلد الوليد يقودها طاقم تحكيمي بقيادة الحكم خوان مارتينيز مونويرا , حيث يختتم فريق برشلونة مباريات اليوم الثاني ضمن الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، والتي انطلقت أمس بلقاء خيتافي أمام إيبار، وذلك حينما يستضيف نظيره بلد الوليد، في حين تقام أربع مباريات جديدة غداً ولقاء أخير في الختام بين أتلتيك بلباو وهويسكا.

ويدخل فريق برشلونة اللقاء في المركز الأول متربعاً على قمة جدول البطولة منفرداً برصيد إحدى وخمسين نقطة، متفوقاً على صاحب المركز الثاني وأقرب الملاحقين ريال مدريد بفارق ست نقاط، حيث تمكن البلوجرانا خلال ثلاث وعشرين جولة منقضية من تحقيق الفوز خلال خمس عشرة مواجهة وتعادل في ست مباريات وخسر اثنتين. أما فريق بلد الوليد، فيدخل اللقاء في المركز الخامس عشر ورصيده ست وعشرين نقطة، متأخراً بفارق نقطة وحيدة عن المركزين السابقين له في الترتيب، ومتفوقاً بنفس الفارق عن كلا المركزين الملاحقين، حيث حقق الفوز خلال ست مواجهات وتعادل في ثماني وخسر تسعاً. وقد التقى كلا الفريقين خلال عدد من المباريات السابقة على مر تاريخ بطولة الدوري الإسباني، كان آخر مواسمها نسخة 2013/14، قبل هبوط بلد الوليد للدرجة الأدنى، وحق كل منهما الفوز على ملعبه حينها، في حين عاد برشلونة بالنقاط الثلاث خلال لقاء الذهاب من الموسم الحالي بهدف دون رد. ويسعى فريق برشلونة لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد والتي غابت عن المواجهتين السابقتين على التوالي بالليجا، والتي خرجت كلتاهما بالتعادل، من أجل الحافظ على فارق النقاط الخمس في القمة على الأقل، في حين يأمل المنافس في نتيجة إيجابية كما حدث بآخر المواجهات قبل الهبوط.