اونلاين | يلا شوت bein sport - بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد الاسطورة اون لاين | ماتش برشلونة مباشر بدون تشويش

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موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

نقدم لكم أيضاً موعد مباراة مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم السبت 16-2-2019 حيث تنطلق المباراة في تمام الـ 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:45 مساءاً بتوقيت مصر . 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:45 مساءاً بتوقيت العراق . 9:45 مساءاً بتوقيت السودان . 10:45 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:45 مساءاً بتوقيت تونس . 8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:45 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:45 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:45 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:45 مساءاً بتوقيت قطر. 7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

تشكيل مباراة برشلونة وبلد الوليد

كما نقدم لكم التشكيل المتوقع لمباراة مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم، برشلونة Vs بلد الوليد. البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 24). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 . الملعب : كامب نو . المعلق : حفيظ دراجي . نتيجة مباراة الذهاب : بلد الوليد (0-1) برشلونة، حيث أن تشكيل برشلونة وبلد الوليد: مارك-أندريه تير شتيجن سيرجي روبيرتو - توماس فيرمايلين - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي، تشكيل بلد الوليد: جوردي ماسيب ناتشو مارتينيز - فيرناندو كاليرو - كيكو أوليفاس - خافيير مويانو توني فيلا - ميشيل هيريرو - روبين ألكارزا - كيكو سيرجي جوارديولا - إنيس أونال.

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد

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مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد

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