اونلاين | مباشر الليجا | يلا شوت برشلونة مباشر وبلد الوليد بدون تقطيع | Bein Sport اونلاين كورة ستار لايف

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يلتقي فريق برشلونة مع بلد الوليد مساء اليوم السبت 16/2/2019 ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني.

ويواجه فريق برشلونة نظيره بلد الوليد على ملعب الكامب نو وذلك اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل حالياً نادي برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 51 نقطة بينما بلد الوليد في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

وستكون مباراة برشلونة وبلد الوليد في الليجا الاسبانية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ويحاول نادي برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي حصد الثلاث نقاط من أجل تعويض الجماهير عن التعادل السلبي أمام أتلتيك بلباو في الجولة الماضية وكان البارسا قبلها قد تعادل مع فالتسيا 2-2.

ويتوقع أن يلعب برشلونة بالتشكيلة المتوقعة التالية:

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، توماس فيرمايلين، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو، لويس سواريز، ليونيل ميسي

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.