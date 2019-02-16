اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الويد اليوم لايف | Bein Sport يلا شوت

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زوار الخليج 365 الرياضي الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وبلد الوليد على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الـ24 للدوري الإسباني.

البارسا يدخل المباراة متربعا على صدارة الليجا برصيد 51 نقطة، بينما يأتي بلد الوليد في المركز الـ15 برصيد 26 نقطة.

وشهد التشكيل ظهور الوافد الجديد كيفن برنس بواتنج لأول مرة بشكل أساسي في الليجا، بجانب ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي بعد تعافيه من الإصابة.

وأعلن إرنستو فالفيردي تشكيل برشلونة كالتالي: تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، فيرمايلين، ألبا، بوسكتس، فيدال، ألينيا، ديمبيلي، ميسي، بواتنج.