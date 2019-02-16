انت الان تتابع تفاصيل خبر إسدال الستار على مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 مساءً - اختتم مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2019، فعالياته السبت، بتتويج الفائزين في منافسات بطولة كأس الأمم الرابعة للخيل المصرية وذلك في ميدان (بيت العرب) التابع لمركز الجواد العربي.

وشارك في بطولة كأس الأمم الرابعة للخيل المصرية أكثر من 160 جواداً عربياً أصيلاً من داخل الكويت وخارجها واستمرت على مدى يومين، وهي ثانية بطولات الكويت الدولية للجواد العربي (2019)؛ إذ بدأ المهرجان قبل نحو أسبوعين بإقامة البطولة الدولية الثامنة لجمال الخيل العربية التي شارك فيها 278 جواداً.

وأسفرت نتائج البطولة المصرية التي شملت ست فئات عن فوز المهرة (اي. بي. داليا) لمالكها أحمد البابطين بالمركز الأول في مسابقة أجمل فلوة (لعمر سنة فما أقل)، في حين أحرز المهر (اديب الهلالية) لبراك الهاجري بلقب منافسات أجمل فلو المخصصة لنفس العمر.

وفي مسابقة أجمل مهرة (عمر سنتين إلى 3 سنوات)، فازت المهرة (اس جوهرة) لمالكها عبد الله حسين بالمركز الأول، في حين أحرز الجواد (اس. إتش. سراب) العائد لمربط الشايع بالمركز الأول في مسابقة أجمل مهر (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات).

وتُوّجت الفرسة (دي.اس. بيبي داحال) لمالكها عبد الله الحقباني من السعودية بلقب الأجمل في فئة الأفراس (أربع سنوات فأكثر)، في حين فاز الجواد (أدهم صقر) لمربط المي في مسابقة أجمل فحل (أربع سنوات فأكثر).