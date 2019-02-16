شكرا لقرائتكم خبر عن السيتى يسحق نيوبورت برباعية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - : فاز اليوم مانشستر سيتى الانجليزى بقيادة بيب جوارديولا علي نظيرة نيوبورت كاونتى الانجليزى بقيادة فلينن باربع أهداف مقابل هدف وحيد في اطار دور ال 16 من مسابقة كأس الاتحاد الانجليزى .

بدأ اللقاء بهجوم قوى و استحواذ لمانشستر سيتى حيث بلغ الاستحواذ في الشوط الأول الي حوالي 78% للسيتى و 22% لنيوبورت و اضاع السيتى العديد من الأهداف السهلة لكن تأالق دفاع نيوبورت كاونتى و الحارس في التصدى لجميع هجمات السيتى طوال الشوط الأول لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

و بدأ الشوط الثانى بهجوم عنيف من مانشستر سيتى و حل الارهاق قليلا علي فريق نيوبورت و قلت الكثافة الدفاعية للفريق و اتطاع ليروى سانى احراز الهدف الأول في الدقيقة 51 من اسيست رائع ل جبريل جيسوس و استمر السيتى في الهجوم و استطاع فيليب فودين احراز الهدف الثانى في الدقيقة 75 من اسيسيت جيسوس مجددا.

و حاول فريق نيوبورت العودة للقاء و محاولة البقاء في بطولة الكأس و بالفعل استطاع اموند احراز الهدف الأول لنيوبروت في الدقيقة 88 و هو هدف تقليص الفارق حيث شجع لاعبي نيوبورت علي الهجوم لاحراز هدف التعادل .

و استغل اللعب فيليب فودين المساحات الخالية في دفاعات نيوبورت بعد اندفاعهم الهجومى و احرز الهدف الثالث و القتاتل في الدقيقة 89 من اسيست ليروى سانى و لن تنتهى المباراة بهذه النتيجة حيث استطاع رياض محرز احراز الهدف الرابع في الدقيقة 94 لينتهى اللقاء بفوز السيتى باربع أهادف لهدف وحيد و يصعد للدور القادم.