شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة الرسمى أمام بلد الوليد والان مع التفاصيل

الخليج 365- : يواجه اليوم نادى برشلونة الأسبانى بقيادة ايرنيستو فالفيردى نظيرة بلد الوليد بقيادة سيرجيو سوريانو في اطار الجولة 24 من بلوة الدورى الأسبانى الممتازفي تمام الساعة العاشرة الا ربع. أعلن المدير الفنى لنادى برشلونة ايرنيستو فالفيدرى عن تشكيله فريقه اليوم أمام بلد الوليد و شهدت التكشيلة غياب ارثر و صاوميل أومتيدى و رافينا و الحارس سيليسين كما وجد لويز سوايرز و راكيتش و مالكوم و نيلسون سيميدو علي دكة البدلاء حيث اراد المدرب اراحتهم بسبب سهولة المباراة و جائت التكشيلة كالاتى : حراسة المرمى : شتيغن خط الدفاع : ألبا - روبيرتو - بيكيه - فيرمايلين خط الوس : فيدال - بوسكيتس - الينا خط الهجوم :ميسي - ديمبلي - بواتينغ

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