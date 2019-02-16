شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس: صفقات الأرسنال هذا الموسم متوسطة المستوى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قال شارلي نيكولاس، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي السابق، إن اللاعبون الذين تعاقد معهم أرسنال هذا الموسم متوسطي المستوى.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن نيكولاس قوله: "اللاعبون الذين تعاقد معهم أرسنال هذا الموسم متوسطي المستوى، لينو يلعب خلف دفاع سيء للغاية".

وتابع: "ليشتنشتاينر ليس جيدًا بشكل كاف، وسوكراتيس أيضًا كذلك، لا نحتاج للثنائي، صفقات أوناي إيمري تشير إلى الطريق الذي سيسير فيه الجنرز"

وأضاف: "لا يمكنني قبول أن إيمري يسير في الطريق الصحيح الأن، لاعبو الجنرز متوسطي المستوى وهذه هي الحقيقة، يجب أن نمنح المدرب فرصة لمدة موسمين فقط للحكم عليه".

والجدير بالذكر أن أرسنال خسر خارج ملعبه أمام باتي بوريسوف بنتيجة 1\0، الخميس الماضي، في ذهاب دور الـ32، من عمر بطولة الدوري الأوروبي.