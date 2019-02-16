الان تتابع قبول الاستئناف المقدم من الاتفاق بشأن برايان أليمان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
قبلت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم السعودي، استئناف نادي الاتفاق على قرار لجنة الانضباط والأخلاق والذي قضى بتوقيع عقوبتين على اللاعب برايان أليمان سبب سلوك مشين في مباراة فريقه أمام نادي أحد.
وكانت العقوبة إيقاف 5 مباريات وإلزامه بدفع 20 ألف ريال، وتمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع المبلغ كاملا.
وفي الاستئناف تم تخفيف العقوبة إلى 3 مباريات وإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه، واعادة رسوم الاستئناف المدفوعة.
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