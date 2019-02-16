شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلى تنضم لسباق الفوز باستضافة تنظيم مونديال 2030 مع ثلاثى أمريكا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ملف استضافة مونديال 2030 أخذ بعدا جديدا، بعد انضمام تشيلى إلى ثلاثى الأرجنتين - الباراجواى- الأوروجواى فى سباق الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم فى الذكرى المئوية لنسختها الأولى.

غرّد الرئيس التشيلى سيباستيان بينييرا «اتفق رؤساء الأرجنتين ماوريسيو ماكرى، تشيلى سيباستيان بينييرا، الباراجواى ماريو عبده والأوروجواى تاباريه فاسكيز لتقديم ملف ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030».

وكان ثلاثى الأرجنتين- الأوروجواى- الباراجواى قد أعلن نيته الترشح فى أكتوبر 2017. وشرح رئيس تشيلى أنه عرض على الرؤساء الثلاثة منذ عدة أشهر رغبته بالانضمام إليهم فوافقوا على ذلك.

ويعد رجل الأعمال بينييرا من الشغوفين بكرة القدم، فكان المالك الرئيسى لأسهم نادى كولو كولو الجماهيرى بين 2006 و2010. أما ماكرى فرئيس نادى بوكا جونيورز العريق فى الأرجنتين وفاسكيز نادى أتلتيكو بروجريسو.

وأبلغ الرباعى الاتحاد الدولى لكرة القدم رغبته بتنظيم المونديال المئوى بعد النسخة الأولى فى 1930 والتى أحرزتها الأوروجواى على أرضها.

وكان الرئيس البوليفى إيفو موراليس أكد فى ديسمبر الماضى خلال قمة السوق الأمريكية المشتركة «ميركوسور» فى مونتيفيديو، أن بلاده مستعدة أيضا للانضمام لملف الترشيح الثلاثى.

ولم تنظم البطولة الأهم فى العالم فى تاريخها فى أربع دول. فى 2002 نظمت اليابان وكوريا الجنوبية أول نسخة مشتركة، فيما ستقام نسخة 2026 فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المرجح أن يواجه هذا الملف منافسة بعدما اقترح رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيس فى منتصف نوفمبر الماضى على المغرب تنظيم نهائيات مشتركة مع البرتغال.

وفى يونيو الماضى وغداة خسارته شرف استضافة نسخة 2026 أمام الترشيح الثلاثى الأمريكى- الكندى- المكسيكى، أعلن المغرب أيضا عزمه الترشح لاستضافة نسخة 2030 دون التطرق إلى احتمال التقدم بملف مشترك.

وفشل المغرب خمس مرات باستضافة المونديال فى 1994 و1998 و2006 و2010 و2026، وهو يحلم بأن يصبح ثانى بلد أفريقى يستضيفه بعد جنوب أفريقيا فى 2010.